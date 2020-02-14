Курс биткоина: сколько стоит криптовалюта [ Редактировать ]
В пятницу, 14 февраля, курс самой популярной криптовалюты биткоина резко упал. По сравнению с предыдущим днем курс стал ниже на $10.68. За месяц курс вырос на $10236.8. Об этом сообщает myfin.by.
Теперь за монету предлагают $10236.8.
Также изменилась цена других криптовалют:
- Ethereum $272.04;
- Litecoin $81.48;
- Bitcoin Cash $489.02.
Также смотрите, каким будет курс доллара в 2020 году.
Напомним, что больничные выплаты в Украине выросли на четверть. Мы сообщали о том, что Украину "атакуют" новые подделки 200 гривен: как отличить от настоящих.
В Национальном банке Украины назвали причину колебания гривны, а также мы писали о том, что курс биткоина вырос.
Кроме того, на днях курс доллара упал до нового минимума. Также смотрите, каким будет курс доллара в 2020 году. А в издании The Economist заявили, что курс доллара в Украине должен быть 10,05 гривен.
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