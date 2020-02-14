Юрій Бойко дав оцінку діяльності Уряду Гончарука та іншим подіям тижня [ Редактировать ]
Політичну оцінку діяльності Уряду Гончарука, а також інших подій тижня дали сьогодні і в опозиції. Ось що сказав Юрій Бойко.
Оцінка проміжного звіту Уряду
- На самом деле с учетом того какую программу действия мы видели на первом этапе, когда назначалось правительство - это было полкило макулатуры, без всяких конкретных цифр, с просто яркими лозунгами, ничего не имеющими общего с действительностью.
Мне кажется и такой же отчет будет, будут очередные лозунги какие-то призывы из серии догоним и перегоним, но реально анализа той катастрофы, которая произошла ее не будет. А самое главное - они просто не понимают, что с этим делать. Наша позиция одна - это правительство не способно справиться с экономическими проблемами, оно должно уйти в отставку.
Очікування від Мюнхенської конференції
- Это очень важное событие и подобные конференции они являются неким таким катализатором для мирных процессов. Это на многих конференциях так было и мы рассчитываем, что будет дан позитивный сигнал для урегулирования конфликта на востоке страны, в том числе и на этой конференции.
Но самое главное, это конечно зависит от политической воли руководства страны и тех политических сил, которые сегодня представлены в парламенте. Они должны проявить мы то за мы это будем делать. Надо, чтобы нас поддержали другие.
5 Років "Мінську". Чи можна виконати?
- Эти соглашения, они признаны миром как единственный путь политического урегулирования конфликта и они обязательно должны быть выполнены. Понятно, время ушло, изменилась ситуация, но они сыграли позитивную роль, когда остановили активную фазу военного конфликта.
И сегодня мы должны идти по ним шаг за шагом, чтобы восстановить мир в стране и восстановить территориальную целостность нашей Украины. Мы считаем, что это актуально и должно быть выполнено, и это хотят все люди, и это надо делать.
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