Політичну оцінку діяльності Уряду Гончарука, а також інших подій тижня дали сьогодні і в опозиції. Ось що сказав Юрій Бойко.

Оцінка проміжного звіту Уряду

- На самом деле с учетом того какую программу действия мы видели на первом этапе, когда назначалось правительство - это было полкило макулатуры, без всяких конкретных цифр, с просто яркими лозунгами, ничего не имеющими общего с действительностью.

Мне кажется и такой же отчет будет, будут очередные лозунги какие-то призывы из серии догоним и перегоним, но реально анализа той катастрофы, которая произошла ее не будет. А самое главное - они просто не понимают, что с этим делать. Наша позиция одна - это правительство не способно справиться с экономическими проблемами, оно должно уйти в отставку.

Очікування від Мюнхенської конференції

- Это очень важное событие и подобные конференции они являются неким таким катализатором для мирных процессов. Это на многих конференциях так было и мы рассчитываем, что будет дан позитивный сигнал для урегулирования конфликта на востоке страны, в том числе и на этой конференции.

Но самое главное, это конечно зависит от политической воли руководства страны и тех политических сил, которые сегодня представлены в парламенте. Они должны проявить мы то за мы это будем делать. Надо, чтобы нас поддержали другие.

5 Років "Мінську". Чи можна виконати?

- Эти соглашения, они признаны миром как единственный путь политического урегулирования конфликта и они обязательно должны быть выполнены. Понятно, время ушло, изменилась ситуация, но они сыграли позитивную роль, когда остановили активную фазу военного конфликта.

И сегодня мы должны идти по ним шаг за шагом, чтобы восстановить мир в стране и восстановить территориальную целостность нашей Украины. Мы считаем, что это актуально и должно быть выполнено, и это хотят все люди, и это надо делать.