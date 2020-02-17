ТОП-20 самых красивых нетуристических мест планеты [ Редактировать ]
Журнал Amateur Photographer обратился к фотографам-любителям и попросил рассказать о красивых и нетуристических местах, которые стоит посетить в 2020 году.
Автор статьи Геофф Харрис создал список из всех частей планеты, которые постоянно появляются у вас в ленте. В списке также есть малоизвестные места, которые ничуть не хуже популярных.
Топ-20 мест:
- Аландские острова, Финляндия
- Природный парк Камарг, Франция
- Кильписьярви, Финляндия
- Остров Хийумаа, Эстония
- Пляж Blavand, Дания
- Тарту, Эстония
- София, Болгария
- Республика Косово
- Скалы Метеоры, Греция
- Фес, Марокко
- Остров Мадагаскар
- Бангладеш
- Ло Мантанг, Непал
- Ниньбинь, Вьетнам
- Намибия
- Шадек, Вьетнам
- Дармсала, Индия
- Национальный парк Йохо, Канада
- Луанг Прабанг, Лаос
- Камакура, Япония
Природный парк Камарг, Франция
Остров Хийумаа, Эстония
Национальный парк Йохо, Канада
Намибия
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