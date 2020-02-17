Журнал Amateur Photographer обратился к фотографам-любителям и попросил рассказать о красивых и нетуристических местах, которые стоит посетить в 2020 году.

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Автор статьи Геофф Харрис создал список из всех частей планеты, которые постоянно появляются у вас в ленте. В списке также есть малоизвестные места, которые ничуть не хуже популярных.

Топ-20 мест:

Аландские острова, Финляндия

Природный парк Камарг, Франция

Кильписьярви, Финляндия

Остров Хийумаа, Эстония

Пляж Blavand, Дания

Тарту, Эстония

София, Болгария

Республика Косово

Скалы Метеоры, Греция

Фес, Марокко

Остров Мадагаскар

Бангладеш

Ло Мантанг, Непал

Ниньбинь, Вьетнам

Намибия

Шадек, Вьетнам

Дармсала, Индия

Национальный парк Йохо, Канада

Луанг Прабанг, Лаос

Камакура, Япония