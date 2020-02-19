Программное обеспечение BAS ERP завоевывает все большую популярность на украинском рынке и уверенно движется в направлении к лидерству среди аналогичных продуктов. Несмотря на высокую конкурентность в данной сфере, BAS ERP сразу завоевал доверие пользователей благодаря возможности создания единой информационной системы предприятия для управления различными аспектами его деятельности.

В данной статье мы расскажем Вам о том, что такое BAS ERP и немного коснемся еще одного нового продукта - BAS КУП. Эта информация будет интересна тем, кто только на пути автоматизации своего бизнеса, либо же желает сменить программное обеспечение на более удобное и расширить его функционал.

Итак, BAS ERP - это комплексное и, не побоимся этого слова - инновационное решение для современного бизнеса. Продукт разработан с учетом всех реалий и требований современного рынка и предназначен для автоматизации всех задач не только учета, но и управления предприятием. Благодаря созданию единой системы появляется возможность управлять различными по своей структуре и цели аспектами деятельности практически любого предприятия, которое можно отнести к многопрофильному. При разработке BAS ERP особое внимание было уделено тому функционалу, который востребован для особо крупных компаний. Это важно, т.к. выгодно отличает BAS ERP от большинства конкурентных продуктов. Для среднего бизнеса, кстати, был создан BAS КУП. Это версия программы также позволяет оптимизировать все рабочие процессы - от учета до управления на предприятиях среднего размера и учитывает всю их специфику.

В принципе, самое главное отличие BAS КУП и BAS ERP именно в возможностях функционала, т.к. задача перед ними стоит одна и та же - совершенствование рабочего процесса путем автоматизации продаж, закупок, складского и финансового учета, кадровой политики и т.д.

Кратко разберем основной функционал программ BAS ERP и BAS КУП:

полное управление процессом бюджетирования на предприятии

расчет заработной платы и управление персоналом. Данный блок ПО имеет небольшие различия в версиях и позволяет не только осуществлять найм сотрудников, согласно законодательству но и: осуществлять мотивационные программы, составлять график отпусков и выходных дней, рассчитывать з/п используя сложную систему и т.д.

управление производством на всех этапах и подэтапах. Программное обеспечение BAS ERP позволяет формировать именно реальные производственные планы, даже если временные рамки отсутствует под рукой. Эффективность планирование повышается в разы, а благодаря широким возможностям продукта процесс перепланирования сводится к минимуму

управление всеми этапами продаж и закупок. Формирование заказа происходит максимально удобно для пользователя и позволяет в любой момент вернуться к любому этапу - "формирование заказа", "оплата" и т.д. Также существует возможность привязки графиков к каждому контрагенту и контроль этапов поступления/списания денег, временных рамок и т.д. Данная функция особенным успехом пользуется в конфигурации BAS КУП, https://a4.com.ua/ru/bas-kompleksnoe-upravlenie-predpriyatiem/ т.к. зачастую является одной из причин желания его внедрить.

управление клиентскими взаимоотношениями. Возможность заполнять карточку клиента по множеству показателей - от досье до истории покупок, выполнению соглашений и имеющихся задолженностей. Это позволит вам создать грамотный портрет клиента и разработать индивидуальные условия сотрудничества

ведение складов разной иерархии и сложности.

Мы перечислили лишь основной функционал, который, кстати, присутствует в обоих решениях - и BAS ERP, и в BAS КУП с разницей в глобальности его использования. Теперь вы понимаете, почему данная программа завоевывает лидерство в Украине. Она несомненно является отличным инструментом для повышения конкурентоспособности предприятия путем вытачивания до идеала работы внутренних систем и подсистем. Также большим плюсом является индивидуальное внедрение. Имеется в виду, что вы не получаете уже готовый продукт BAS ERP, под который подстраиваетесь самостоятельно, а программа разрабатывается индивидуально под особенности вашего бизнеса. Сегодня в Украине очень мало компаний, которые уже имеют готовые и оконченные проекты по внедрению BAS ERP и BAS КУП. Одна из таких - Группа компаний А4. Единственные, кто полностью внедрил в бизнес уже 4 проекта.

Резюмируя вышесказанное, можно точно сказать, если у вас есть острая необходимость в полной автоматизации Вашего бизнеса, то данные решения именно то что поможет вывести вашу компанию и соответственно качество работы и доходы на новый, качественный уровень!