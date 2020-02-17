Дискуссия с Россией: в НАТО раскрыли детали [ Редактировать ]
Североатлантический Альянс ведет интенсивные и открытые дискуссии с Россией по нескольким вопросам. Такое заявление сделал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, пишет газета Le Figaro.
Отвечая на вопрос по поводу предложения президента Франции Эмманюэля Макрона усилить диалог с Москвой, Столтенберг отметил, что НАТО "уже ведет этот диалог с Россией на институциональной основе".
Мы его ведем по проблеме контроля над вооружениями, по вопросу снижения рисков, по теме прозрачности и по другим темам.
Столтенберг заявил, что Россия нарушила Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Но мы ведем с ней интенсивные и открытые дискуссии.
Генсек подчеркнул, что странам НАТО "нужно оставаться едиными, говорить одним голосом и быть твердыми".
В то же время, на Мюнхенской конференции по безопасности Столтенберг заявил, что НАТО надеется на улучшение отношений с Россией, продолжая политику сдерживания и поддерживая санкции против РФ. В свою очередь Макрон, также принявший участие в этот день в конференции, заявил, что Париж выступает за развитие отношений с Москвой.
Ранее мы писали о том, что НАТО приостанавливает учения в Ираке. Также в НАТО призвали Зеленского урегулировать конфликт на Донбассе.
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