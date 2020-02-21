В столице разоблачили псевдотаксиста, который грабил киевлян. В ночное время на своей машине он ездил по улицам города в поисках прохожих навеселе и предлагал им услуги такси, а потом грабил их. Об этом сообщают в пресс-службе полиции Киева.

"Злоумышленник на улицах города подыскивал людей навеселе, предлагал подвезти домой, а потом в салоне автомобиля забирал их вещи и оставлял посреди дороги", - говорится в сообщении.

Нарушителя задержали после совершения им преступления, когда он отобрал у мужчины мобильный телефон и высадил на улице Братской. Во время осмотра автомобиля злоумышленника были найдены вещи пострадавшего.

"В дальнейшем по месту жительства фигуранта мы провели санкционированный обыск, во время которого изъяли два десятка мобильных телефонов, кошельки, сумки, банковские карты, часы и украшения. Поэтому сейчас устанавливаем владельцев этих вещей", - заявляют в полиции.

Злоумышленником оказался 36-летний гражданин другого государства.

В полиции не исключают, что псевдотаксист имел сообщника, поскольку было установлено, что в дальнейшем похищенные телефоны разблокировались, и через мобильный банкинг менялись пин-коды. Это позволяло снимать средства с банковских карточек и оформлять кредиты в режиме онлайн.

В настоящее время проводится досудебное расследование по ст. 186 (грабеж) и ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит до шести лет лишения свободы.

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