В Китае мужчина приехал в провинцию Хэнань, но когда он сел в такси начал кашлять. Таксист потребовал мужчину покинуть автомобиль. Видео инцидента появилось в YouTube.

Мужчина сел в такси и начал кашлять. Водитель автомобиля спросил, откуда же прибыл мужчина. Тот признался, что приехал с Уханя и ему немедленно нужно попасть в больницу.

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Таксист услышав это, потребовал покинуть автомобиль и позвонил в полицию.

На кадрах видно, что мужчина сначала ответил, что прибыл из округа Баодин в провинции Хэбэй. Но, водитель не поверил ему, поскольку акцент пассажира не свойственен этому региону.

"Вам следует выйти из машины. Скорее, поспешите", - потребовал водитель.

Раньше сообщалось о том, что в Киеве был зафиксирован один случай заражения коронавирусом. Но, как выяснилось позже, украинский вирус совсем не такой, как китайский, а значит опасаться его не стоит. Медики рекомендуют соблюдать меры предосторожности, чтобы уберечь себя от заражения.

А один из крупнейших китайских городов Тяньцзинь принял решение о введении военного положения из-за смертоносного коронавируса.

Кроме того, в связи с вспышкой коронавируса в Китае могут отложить выпуск iPhone.