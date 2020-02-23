Жуткое ДТП в Киеве: автомобили столкнулись лоб в лоб (фото) [ Редактировать ]
В воскресенье, 23 февраля, в Киеве на проспекте Соборности произошло жуткое ДТП. Автомобили Рено и Ваз столкнулись. Об этом сообщает dtp.kiev.ua.
"Ваз смяло вдвое и опрокинуло на крышу. Водителя извлекли из авто до прибытия спасателей, в тяжелом в скорой. Ваз дымился, копы и свидетели затушили огнетушителями. Ждем подробностей с места", написали в сети.
Авария произошла на проспекте Соборности, но из-за нее пробка собралась еще на Дружбе Народов.
Также мы писали о том, что пьяный водитель Uber устроил жуткое ДТП в Киеве. Напомним, что на проспекте Науки в Киеве случилась серьезная авария. В аварию попали сразу 6 транспортных средств. На таран пошел грузовик Tata, у которого возникли технические неисправности.
Ранее мы писали о том, что "фуру сбил самолет": под Киевом произошла серьезная авария. Также читайте о том, что коронавриус заблокировал украинцев в отцепленном вагоне между Киевом и Москвой.
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