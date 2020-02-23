В воскресенье, 23 февраля, в Киеве на проспекте Соборности произошло жуткое ДТП. Автомобили Рено и Ваз столкнулись. Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

"Ваз смяло вдвое и опрокинуло на крышу. Водителя извлекли из авто до прибытия спасателей, в тяжелом в скорой. Ваз дымился, копы и свидетели затушили огнетушителями. Ждем подробностей с места", написали в сети.

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Авария произошла на проспекте Соборности, но из-за нее пробка собралась еще на Дружбе Народов.

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