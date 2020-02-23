Соединенные Штаты Америки решили оставить на борту Diamond Princess своих граждан. Об этом сообщает японский телеканал NHK.

Власти США и Японии обсудили ситуацию на лайнере, где коронавирусом заразились множество иностранных граждан.

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"Японская сторона сначала предложила вернуть американских пассажиров досрочно, но американская сторона настояла на том, что их нужно оставить на борту, и заявила, что перевозки пассажиров увеличивают риск заражения", - отмечает телеканал.

На лайнере находится около 330 американцев. Они хотят вернуться домой и ждут окончания карантина.

Мы писали, что в Иране чиновник заразился коронавирусом. Заразился глава одного из округов Тегерана Мертеза Рахманзаде.

Напомним, что прибывших разместили на карантин в медцентре Нацгвардии "Новые Санжары". В связи с этим в регионе началась акция протеста. Въезды в Новые Санжары и Лелюховку заблокировали местные автомобилисты.

Там находится около двух десятков машин. Тем не менее, президент Украины заявил о том, что санаторий будет полностью изолирован и переведен на строгий режим бактериологической безопасности.