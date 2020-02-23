США отказались эвкуировать своих граждан с лайнера Diamond Princess [ Редактировать ]
Соединенные Штаты Америки решили оставить на борту Diamond Princess своих граждан. Об этом сообщает японский телеканал NHK.
Власти США и Японии обсудили ситуацию на лайнере, где коронавирусом заразились множество иностранных граждан.
"Японская сторона сначала предложила вернуть американских пассажиров досрочно, но американская сторона настояла на том, что их нужно оставить на борту, и заявила, что перевозки пассажиров увеличивают риск заражения", - отмечает телеканал.
На лайнере находится около 330 американцев. Они хотят вернуться домой и ждут окончания карантина.
Мы писали, что в Иране чиновник заразился коронавирусом. Заразился глава одного из округов Тегерана Мертеза Рахманзаде.
Напомним, что прибывших разместили на карантин в медцентре Нацгвардии "Новые Санжары". В связи с этим в регионе началась акция протеста. Въезды в Новые Санжары и Лелюховку заблокировали местные автомобилисты.
Там находится около двух десятков машин. Тем не менее, президент Украины заявил о том, что санаторий будет полностью изолирован и переведен на строгий режим бактериологической безопасности.
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