В Днепре возле школы расстреляли прохожих: появилось видео задержания стрелков [ Редактировать ]
В понедельник вечером, 24 февраля, в Днепре произошла перестрелка. Полиция за ночь успела задержать 5 человек. Трое из них сами получили ранения и сейчас находятся в больнице. Их здоровью ничего не угрожает. Об этом сообщает "Украина сейчас" в Telegram.
Всего в ходе спецоперации провели более 20 обысков и изъяли 6 машин.
В данный момент следствие продолжается.
В полиции заявляют, конфликт носит бытовой характер и не связан с бизнесом.
Напомним, в понедельник, 24 февраля, в Днепре произошла стрельба возле школы. В городе вводили план "Сирена". Как рассказали очевидцы, у обочины остановились два автомобиля Mercedes GL-class. Рядом с ними был патрульный экипаж. На место подъехали еще несколько неизвестных, которые и открыли стрельбу. Внедорожник скрылся с места происшествия.
Ранее мы писали о том, что в Киеве на Голосеевском проспекте прогремела стрельба. Мужчина устроил хаотичную перестрелку. Также мы писали о том, что под Ривне активистку пытались задушить на глазах у ребенка. А также в Торонто открыли стрельбу по прохожим.
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