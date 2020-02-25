В понедельник вечером, 24 февраля, в Днепре произошла перестрелка. Полиция за ночь успела задержать 5 человек. Трое из них сами получили ранения и сейчас находятся в больнице. Их здоровью ничего не угрожает. Об этом сообщает "Украина сейчас" в Telegram.

Всего в ходе спецоперации провели более 20 обысков и изъяли 6 машин.

В данный момент следствие продолжается.

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В полиции заявляют, конфликт носит бытовой характер и не связан с бизнесом.

Напомним, в понедельник, 24 февраля, в Днепре произошла стрельба возле школы. В городе вводили план "Сирена". Как рассказали очевидцы, у обочины остановились два автомобиля Mercedes GL-class. Рядом с ними был патрульный экипаж. На место подъехали еще несколько неизвестных, которые и открыли стрельбу. Внедорожник скрылся с места происшествия.

Ранее мы писали о том, что в Киеве на Голосеевском проспекте прогремела стрельба. Мужчина устроил хаотичную перестрелку. Также мы писали о том, что под Ривне активистку пытались задушить на глазах у ребенка. А также в Торонто открыли стрельбу по прохожим.