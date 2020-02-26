У Канаді спалахнули масові протести [ Редактировать ]
У Канаді затримали тридцять активістів. Протести спалахнули одразу в трьох провінціях - Квебеку, Онтаріо та Британській Колумбії. Мітингарі - це представники корінних народів та їхні прибічники - невдоволені спорудженням газогону на їхніх землях.
На знак незгоди вони заблокували кілька портів та залізничних вузлів. Влада заявила, що вже кілька тижнів намагалися домовитися з протестувальниками, але ті відмовляються від діалогу. Тож поліції довелося силоміць розблокувати транспортні шляхи.
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