В Украине объявили штормовое предупреждение [ Редактировать ]
В четверг, 27 февраля, в Украине объявили штормовое предупреждение из-за сильных порывов ветра. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
Как сообщают украинские синоптики, в южной и восточной части страны будут сильные порывы ветра от 15-20 метров в секунду. В связи с непогодой был объявлен первый уровень опасности.
К слову, в понедельник, 24 февраля, мощный циклон "Юлия" накрыл страну. Из-за непогоды произошло много бедствий.
В Херсоне на ребенка упало дерево из-за непогоды. Девочке поставили диагноз ушиб грудной клетки и царапина на лице. Она проходит обследование, но угрозы для жизни нет.
Напомним, что в Одессе непогода "убила" пенсионерку. На женщину из-за сильного ветра рухнуло дерево. Несчастный случай произошел на пересечении Неженской и переулка Маланова.
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