В четверг, 27 февраля, в Украине объявили штормовое предупреждение из-за сильных порывов ветра. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщают украинские синоптики, в южной и восточной части страны будут сильные порывы ветра от 15-20 метров в секунду. В связи с непогодой был объявлен первый уровень опасности.

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К слову, в понедельник, 24 февраля, мощный циклон "Юлия" накрыл страну. Из-за непогоды произошло много бедствий.

В Херсоне на ребенка упало дерево из-за непогоды. Девочке поставили диагноз ушиб грудной клетки и царапина на лице. Она проходит обследование, но угрозы для жизни нет.