Презентация нового iPhone 9 - долгожданное событие для многих пользователей Apple. Новый "дешевый" iPhone SE 2 или iPhone 9 представят уже в марте 2020 года.

Как сообщают инсайдеры, компания планирует провести презентацию 31 марта. Это будет грандиозное событие в мире технологий, поскольку компания Apple представит ряд новых гаджетов, таких как трекер AirTags, а также MacBook Pro с улучшенной клавиатурой.

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Все детали никто не раскрывает и компания держит интригу. Вероятно Apple проведет свое мероприятие 31 марта в своей штаб-квартире в Купертино, в частности в театре Стива Джобса. Последний раз там презентовали серию iPhone 11 в сентябре 2019 года.

Ранее сообщалось, что выпуск нового iPhone могут отложить из-за коронавируса. Мы писали о том, что в "Борисполе" нашли технику Apple на 1,8 млн.

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