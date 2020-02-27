"Слуга народа" устроил "разборки" в McDonald's (видео) [ Редактировать ]
В Харькове, народный депутат от партии "Слуга народа" и бывший блогер Александр Куницкий устроил скандал в McDonald's. Так, бывший блогер "столкнулся" с другим блогером, который называет себя "Начальник Харькова" Соответствующее видео появилось в сети.
На записи видно, что блогер отказался пропустить Куницкого, из-за чего тот устроил истерику с криками "Юра!" (по всей видимости, обращаясь к охраннику).
"Милая встреча "недоторканного" Куницкого в МакДональдсе... Что интересно, Зеленского уважают, а его "слуг", даже таких видных, нет. "Неприкасаемые".Куницкий пытался пройти мимо блогера, апеллируя к тому, что он народный депутат", - пишет Telegram-канал.
"Я народный депутат, дай мне пройти", - кричал Куницкий.
"Вы не народный депутат, вы благодаря Владимиру Зеленскому стали народным депутатом", - ответил ему блогер.
Ранее в Днепре недалеко от McDonald’s местные жители обнаружили труп.
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