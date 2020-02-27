Чем опасен чай в пакетиках [ Редактировать ]
Чаю в пакетиках отдает предпочтение множество людей. Это удобно и быстро. Однако, ученые из Канады сообщили, что чай в пакетиках может сказываться на риске развития рака. Причиной этому служит так называемый микропластик, использующийся в производстве. Об этом сообщает newsyou.info.
В состав одного пакетика для чая входит примерно 13 микрограммов химических веществ. Полимерные частицы, которые попадают в организм, негативно сказываются на работе кишечника. Также микропластик не переваривается в желудке и плохо выводится из пищевода. Его наличие в организме может стимулировать развитие онкологических заболеваний.
Полностью противоположное действие имеет натуральный зеленый чай. По словам специалистов, вещества, которые в нем содержатся, позволяют выводить шлаки из организма, стимулируя стабильную работу печени.
Специалисты отмечают, что микропластик содержится даже в большинстве чайных пакетиков с только натуральными материалами в составе. Из-за этого не рекомендуется заваривать напиток такими методами, даже если его произвели именитые бренды.
Ранее сообщалось, что нельзя есть гипертоникам.
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