​Медична та пенсійна реформи, високі тарифи та непродумана система оподаткування. Шляхи подолання кризи намагалися знайти народні депутати під час робочої поїздки у Львів. Подробиці у сюжеті.

Львівська обласна адміністрації. За круглим столом керівництво області, народні депутати та члени комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів. Народні обранці заявляють: податки на сьогодні - одне із найбільш болючих питань для українців. Мовляв, не всі підприємці можуть їх сплачувати, тому часто "ідуть у тінь".

"Нам потрібно збалансувати і зробити податкову систему таку, щоб людина і юридична особа умовно погоджувалися сплачувати такі податки і виводили бізнес і статки в білу зону", - говорить Галина Третьякова, голова Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів.

А ще низькі пенсії, зарплати, високі комунальні тарифи та непродумана медична реформа - це те, що об'єднує українців від Заходу до Сходу, запевняють у комітеті. Зараз комітет працює на трьох напрямках: закон про працю, пенсійна реформа та заробітні плати.

"Ми створили робочу групу і сподіваємося напрацювати той законопроект, який буде дійсно сьогодні допомагати людям захищати свої трудові права . Друге питання щодо другого рівня пенсійного забезпечення - накопичувальний рівень. І третє питання, також у нас створена робоча група - це рівень заробітних плат сьогодні урядовців та керівників великих компаній. Ми всі бачили той інцидент, коли у грудні місяці почули заробітні плати міністрів, керівників "Нафтогазу" та інших корпорацій і розуміємо, що цю соціальну несправедливість треба вирішувати на законодавчому рівні", - говорить Наталія Королевська, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя", заступник голови Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів.

Проте засідання комітету довелося перервати, оскільки в приміщення увірвалися непрошені чоловіки. Після нетривалих суперечок вони залишили засідання комітету.

"Для мене, як і для вас, Крим - це Україна. І Донецьк і Луганськ для мене точно также є Україна", - говорить Наталія Королевська, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя", заступник голови Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів.

Надалі заступниця голови Комітету з питань соцполітики вирушила поспілкуватися з ветеранами. На зустрічі члени ветеранської організації Львівщини розповіли, що вони категорично проти продажу землі, захмарних тарифів, а також не зрозумілого нарахування субсидій. До того ж люди нарікали, що прожити на ту пенсію, яку отримують, не можливо.

"За 2 тисячі гривень, при пенсії, при стажі 40 років, 2 тисячі пенсія. Оті комунальні, не маючи субсидії, тому що значить хіба людина може, я вже не кажу про їжу ні про що".

"По військовим пенсіям, самі розумієте зараз прапорщик звільняється із служби і у нього пенсія більша ніж в полковника, який у 90 році звільнився, ну так не може бути".

Наталія Королевська, запевнила ветеранів - в "Опозиційній платформі - За життя" для розв'язання проблеми розробили спеціальну програму. І вже зареєстрували в парламенті.

"Мы категорически выступаем против ликвидации пенсионного фонда и доведения его искусственно до банкрутства", - говорить Наталія Королевська, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя", заступник голови Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів.

Уже наступного тижня у парламенті вкотре обговорюватимуть питання ринку землі. Депутати від "Опозиційної платформи - За життя" переконані: продавати українську землю не можна. Тому пропонують провести в країні референдум.