Популярная российская балерина Анастасия Волочкова поделилась с поклонниками новым фото, на котором предстала в неожиданном образе. На снимке звезда позирует в строгом костюме бирюзового цвета. Образ дополняют нежный макияж и сдержанная прическа.

"Я иногда думаю о том, по какой причине некоторые люди считают возможным столь неистово выплескивать свою злобу и желчь, оскорбления, ложь, негатив и ненависть по отношению к человеку, с которым они лично даже незнакомы...", - написала Волочкова.

Также звезда отметила, что причин несколько: "Прежде всего зависть.., неудовлетворенность жизнью, ущербность, безделие, неимение того, что заслужено и достигнуто другими личностями, недолюбленность, отсутствие самореализации, воспитания и, конечно, Любви!"

Однако поклонники раскритиковали Волочкову: "Настенька, вы сами вызываете такие негативные эмоции у зрителей", "Неудовлетворенность жизнью, ущербность, безделие, неимение -Настасья ,а не про себя ли вы сейчас расписали?".

Ранее сообщалось, что Анастасия Волочкова шокировала поклонников неожиданными изменениями во внешности.