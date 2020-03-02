До Євросоюзу з Туреччини пропустили 76 тисяч мігрантів. Такі дані оприлюднили турецькі прикордонні служби. Сирійські біженці полишають країну через прикордонну з Грецією та Болгарією провінцію Едірне.

Анкара відкрила кордони після ескалації бойових дій у сирійській провінції Ідліб. Під час спроб нелегалів прорватися до ЄС виникли запеклі сутички з правоохоронцями. Ті застосували сльозогінний газ та спецзасоби.