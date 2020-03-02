Жизнь с раком 4 стадии: звезда "Беверли-Хиллз" поделилась ощущениями [ Редактировать ]
У 48-летней звезды "Беверли-Хиллз" Шэннен Доэрти диагностировали последнюю стадию рака молочной железы. Болезнь вернулась к ней спустя три года после выздоровления. О том, что с ней происходит звезда написала на странице в Instagram.
"После года борьбы с онкологией и другими стрессами я вернулась к тому, чтобы заботиться о себе каждый день. Это не всегда легко. У меня бывают дни, когда я в депрессии или просто ленюсь, но я справляюсь с помощью друзей", - написала актриса в соцсети.
Она добавила, что ходит в походы. Также знаменитость стала тщательнее следить за своим питанием.
Доэрти отметила, что в последнее время ей лучше.
Впервые актриса заявила о своем онкологическом заболевании в 2015 году.
Ранее мы писали о том, что у 48-летней звезды "Беверли-Хиллз" Шэннен Доэрти диагностировали последнюю стадию рака.
Также мы писали о том, что умер экс-глава Верховного суда Украины. А также скончался сооснователь легедарной группы "Ляпис Трубецкой". Также мы писали о том, как 25-летний британский актер фильма "Моя ужасная няня" Рафаэль Коулмэн скончался во время пробежки.
А другая известная телеведущая Украины борется с онкологическим заболеванием. Ее ждет тяжелая операция.
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