Не вщухають дискусії навколо подій у Жмеринській міськраді, де, нагадаю, минулого тижня відбулися вуличні безлади, що переросли в масову бійку. За офіційними даними, внаслідок сутичок шестеро правоохоронців були госпіталізовані. За інформацією активістів Нацдружин, десятеро людей отримали травми. То що ж насправді сталося на міській сесії? - з'ясували наші кореспонденти.

Кривава бійня - замість ухвалення рішень. Засідання 57 сесії міської ради Жмеринки минулого тижня наробило галасу на всю країну. Сутички розпочалися саме перед голосуванням депутатами за висловлення недовіри секретарю міськради, виконувачу обов'язків мера Юрію Світлаку.

"Вчинили бійку з депутатами Жмеринської міськради та з поліцейськими. Є травмовані серед поліцейських, які виконуючи сумлінно свій обов'язок, отримали тілесні ушкодження. Половина потерпілих поліцейських - з числа керівників підрозділу", - повідомив Юрій Педос, начальник ГУНП у Вінницький області.

У той день офіційно був анонсований лише один пікет. Про це нам розповів ініціатор мирної акції протесту - екс-нардеп і тричі міський голова Жмеринки Віктор Жеребнюк. За його словами, зранку 27 лютого разом з місцевими жителями зібралися на мирну акцію протесту. Люди висловлювали невдоволення діями тимчасових "керуючих" містом. Півтисячний натовп розійшовся - щойно мітингарі змогли передати петицію місцевим депутатам.

"Это не могло быть не замечено и другими силами, которые тоже захотели под нашу, наверное, марку, пиар себе заработать или еще что то. В этот же день - появились тоже какие-то люди с какими-то требованиями от горсовета. Но они были более радикально настроены и попытались туда войти. И сразу были остановлены ребятами в спортивных костюмах. За час, за полчаса до начала сессии находились 30 человек - бойцов в спортивном костюме спортивного телосложения ребят, с заготовленными заранее всякими предметами для обороны временного правительства", - наголосив Віктор Жеребнюк, колишній міський голова Жмеринки.

За даними правоохоронців, зіткнення відбулися вже в середині будівлі міськради. У сутичках брали участь представники кількох організацій.

"Ми встановили, що всі нападники є члени громадського об'єднання "Едельвейс" та Нацдружини міста Вінниці. Також серед затриманих є два лідери даних організацій. Затримано більше 20 осіб за статтею 208", - зазначив Юрій Педос, начальник ГУНП у Вінницький області.

Криваві події у Жмеринці пов'язують із місцевими виборами, які відбудуться в жовтні. На думку екс-очільника міста, саме політичні амбіції окремих осіб і стали причиною безладів 27 лютого.

"Возмущение людей огромное. На что надеется - идти в выборы участвовать. Опять приводить криминалитет во власть, своих депутатов, чтобы их иметь, чтоб дальше захватывать власть. Ну, я думаю, цель именно такая - удержаться у бюджета, потому что те люди практически никогда не работали", - наголосив Віктор Жеребнюк, колишній міський голова Жмеринки.

За фактом подій кримінальні провадження відкрито за двома статями Кримінального кодексу - "хуліганство" й "насильницькі дії щодо правоохоронців".