Новости дня: главные события за 11 марта [ Редактировать ]
Новости/ Фото: Pixabay
В среду, 11 марта, в Украине и в мире произошло много важных событий. Если вы что-то пропустили - мы предлагаем посмотреть самые главные из них. Podrobnosti.ua собрали подборку новостей.
- Коронавирус в Украине: для депутатов ввели ограничения. В Киеве закрывают кинотеатры, вузы и школы.
- В Украине объявлен карантин. Также планируют закрыть часть границ страны.
- ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире.
- В Запорожье госпитализировали женщину с подозрением на коронавирус.
- Зеленский уволил главу Киевской ОГА.
- В Турции зафиксировали первый случай коронавируса.
- Шмыгаль заявил, что Украина входит в мировой экономический кризис.
- Кира Рудик возглавила партию "Голос" вместо Вакарчука.
- Дело MH17: охранявшего место крушения боевика освободили от ответственности.
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