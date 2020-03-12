Украинский журналист Роман Бочкала решил проверить, как реагируют в "скорой" на обращение с подозрением о наличии коронавируса. Соответствующее видео было опубликовано на его странице в Facebook.

"Тут я решил провериться... Ну мало ли, позвонил 103. Оказалось мне не могут помочь. Мол, тестов на коронавирус нет в наличии. Но главное другое. Ответ был абсолютно не содержательный. Видно, что медперсонал не проинструктирован, как принимать подобные звонки. Весь мир на ушах! А у нас бросают трубку. И это Киев. Боюсь представить, что в глубинке", - отметил журналист.

Напомним, что с сегодняшнего дня в Украине вступили в силу ограничения. Ограничения предусматривают закрытие учебных заведений, запрет массовых собраний более 200 человек, планируют закрыть часть границ страны. Для депутатов также ввели ограничения.

Кроме того, ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире.