В "скорой" бросают трубку: как в Киеве реагируют на обращение с подозрением на коронавирус [ Редактировать ]
Украинский журналист Роман Бочкала решил проверить, как реагируют в "скорой" на обращение с подозрением о наличии коронавируса. Соответствующее видео было опубликовано на его странице в Facebook.
"Тут я решил провериться... Ну мало ли, позвонил 103. Оказалось мне не могут помочь. Мол, тестов на коронавирус нет в наличии. Но главное другое. Ответ был абсолютно не содержательный. Видно, что медперсонал не проинструктирован, как принимать подобные звонки. Весь мир на ушах! А у нас бросают трубку. И это Киев. Боюсь представить, что в глубинке", - отметил журналист.
Напомним, что с сегодняшнего дня в Украине вступили в силу ограничения. Ограничения предусматривают закрытие учебных заведений, запрет массовых собраний более 200 человек, планируют закрыть часть границ страны. Для депутатов также ввели ограничения.
Кроме того, ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире.
по теме
Коронавирус в Украине: вернувшийся из Италии турист заявил об отсутствии проверки
Жители страны обеспокоены тем, что вирус мог попасть на территорию Украины
Коронавирус в Украине: готовы ли больницы к приему инфицированных
Во вторник, 25 февраля, глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий сделал заявление
Подозрение на коронавирус в Закарпатской области: мужчину с женой поместили в изолятор
Сейчас специалисты уточняют связи украинца с жителем Китая
У МОЗ оприлюднили інформацію про стан здоров'я евакуйованих українців
У МОЗ звітували про стан людей, що знаходяться в обсервації в місті Нові Санжари - медики оглядають наших громадян двічі на день
Карантин в Украине: ограничения вступили в силу
В четверг, 12 марта, в Украине начали действовать введенные Кабинетом министров Украины ограничения из-за коронавируса
Закриті школи, відміна концертів та паніка у супермаркетах: в Україні ввели коронавірусний карантин
Пандемію COVID-19 оголосила Всесвітня організація охорони здоров'я. Із заявою виступив гендиректор організації Тедрос Гебреєсус у Женеві. В Україні від завтра припиняють навчання, закривають більшість пунктів пропуску на кордоні та скасовують масові заходи