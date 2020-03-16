Главные новости 15 марта: чем жил мир и Украина [ Редактировать ]
Фото: новости за 15 марта / 24tv.ua
В воскресенье, 15 марта, в Украине и в мире произошло много важных событий. Если вы что-то пропустили - мы предлагаем посмотреть самые главные из них. Podrobnosti.ua собрали подборку новостей.
Украина
- Украинцев призвали воздержаться от междугородних поездок.
- В Египте украинцев закрыли на карантин.
- Стало известно, какие пункты пропуска закроют в Украине.
- Украинцы получили рассылку Минздрава про коронавирус.
- В Украине могут закрыть кафе и рестораны из-за коронавируса.
- Тысячи украинцев не могут попасть домой из заграницы.
- Началась эвакуация украинцев из Италии.
- В учреждения здравоохранения Украины передадут 10 млн масок.
Мир
- Дональд Трамп сделал тест на коронавирус.
- Австрия закрывает авиасообщение с Украиной.
- В Испании ввели чрезвычайное положение из-за коронавируса
- Россия остановила железнодорожное сообщение с Украиной и Молдовой.
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