В Украине могут закрыть кафе и рестораны из-за коронавируса [ Редактировать ]
В Украине рассматривают возможность ограничения работы заведений общественного питания из-за угрозы распространения коронавируса COVID-19. Об этом сообщает Telegram-канал Министерства здравоохранения.
Министр здравоохранения Илья Емец предложил ограничить работу заведений общественного питания.
"Опыт зарубежных стран показывает, что закрытие заведений общественного питания - действенная мера в борьбе с коронавирусом. Считаю, что нам надо действовать на опережение, четко и решительно", - заявил он.
Кабинет министров ввел карантин в Украине в связи со вспышкой коронавируса. Также ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире.
Мы писали, в Украине от коронавируса умер первый человек.
Напомним, ранее в Украине был зафиксирован 1 случай коронавируса COVID-19 - у мужчины в Черновцах, пока его состояние удовлетворительное. Позже стало известно о еще двух случая инфицирования.
по теме
Километровые очереди на границе: тысячи украинцев не могут попасть домой
На польско-украинской границе застряли несколько тысяч украинцев
Что делать украинцам за границей, которые не могут вернуться до 17 марта
Министерство иностранных дел опубликовало разъяснения для украинцев, которые не успеют вернуться в Украину
Украинцы получили рассылку Минздрава про коронавирус (фото)
В воскресенье, 15 марта, Минздрав Украины начала рассылать СМС про коронавирус
"Отпуск пошел не по плану": 60 тысяч украинцев застряли в Египте
В Египте застряли более 60 тысяч украинцев, которым отечественные туристические операторы отменили обратные билеты
Украинцев призвали воздержаться от междугородних поездок
В Украине продолжает действовать ограничение на проведение массовых мероприятий