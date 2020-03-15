В Украине рассматривают возможность ограничения работы заведений общественного питания из-за угрозы распространения коронавируса COVID-19. Об этом сообщает Telegram-канал Министерства здравоохранения.

Министр здравоохранения Илья Емец предложил ограничить работу заведений общественного питания.

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"Опыт зарубежных стран показывает, что закрытие заведений общественного питания - действенная мера в борьбе с коронавирусом. Считаю, что нам надо действовать на опережение, четко и решительно", - заявил он.

Кабинет министров ввел карантин в Украине в связи со вспышкой коронавируса. Также ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире.

Мы писали, в Украине от коронавируса умер первый человек.

Напомним, ранее в Украине был зафиксирован 1 случай коронавируса COVID-19 - у мужчины в Черновцах, пока его состояние удовлетворительное. Позже стало известно о еще двух случая инфицирования.