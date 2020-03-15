Украинцы получили рассылку Минздрава про коронавирус (фото) [ Редактировать ]
В воскресенье, 15 марта, Минздрав Украины начал рассылать СМС про коронавирус. Людей просят оставаться дома и соблюдать меры предосторожности.
"В связи с вероятностью распространения COVID-19 МОЗ Украины рекомендует: по возможность оставаться дома; мыть/дезинфицировать руки и ограничить контакты; в случае плохого самочувствия обратиться к врачу. Рекомендуем воздержаться от поездок за границу. Транспорт в Украине работает в штатном режиме. Укрпочта доставляет пенсии и денежные выплаты по обычному графику, - сказано в СМС.
Так, эту разсылка от Минздрава анонсировал новый министр здравоохранения Илья Емец. МОЗ будет сообщать украинцам короткие и четкие инструкции с правилами личной гигиены.
На утро 15 марта в Украине всего три подтвержденных случая заражения коронавирусом.
Кабинет министров ввел карантин в Украине в связи со вспышкой коронавируса. Также ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире.
Мы писали, в Украине от коронавируса умер первый человек.
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