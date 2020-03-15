В воскресенье, 15 марта, Минздрав Украины начал рассылать СМС про коронавирус. Людей просят оставаться дома и соблюдать меры предосторожности.

"В связи с вероятностью распространения COVID-19 МОЗ Украины рекомендует: по возможность оставаться дома; мыть/дезинфицировать руки и ограничить контакты; в случае плохого самочувствия обратиться к врачу. Рекомендуем воздержаться от поездок за границу. Транспорт в Украине работает в штатном режиме. Укрпочта доставляет пенсии и денежные выплаты по обычному графику, - сказано в СМС.

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Так, эту разсылка от Минздрава анонсировал новый министр здравоохранения Илья Емец. МОЗ будет сообщать украинцам короткие и четкие инструкции с правилами личной гигиены.

На утро 15 марта в Украине всего три подтвержденных случая заражения коронавирусом.

Кабинет министров ввел карантин в Украине в связи со вспышкой коронавируса. Также ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире.

Мы писали, в Украине от коронавируса умер первый человек.