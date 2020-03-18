Всі освітяни мають перейти на дистанційну роботу - Міносвіти [ Редактировать ]
На час карантину всі освітяни мають перейти на дистанційну роботу, нагадують у Міносвіти. Відповідний наказ оприлюднили кілька днів тому. Проте, в соцмережах поширились повідомлення щодо порушень наказу керівниками навчальних закладів у різних регіонах.
Учителів, яких змушують ходити на роботу, в Міносвіти закликають писати скарги на сайт Служби освітнього омбудсмена або на офіційну сторінку у Фейсбуці. А також нагадують, що на час карантину за працівниками освіти зберігається середня заробІтна плата.
"Ми направду просимо всіх керівників закладів освіти віднестися з всією відповідальністю до теперішнього періоду не зобов"язувати відвідувати пусті школи, пусті заклади освіти педагогічних працівників. Педагогічні працівники можуть працювати дистанційно можуть комунікувати з учнями з домашніх умов", - говорить Любомира Мандзій, заступниця міністра освіти і науки України.
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