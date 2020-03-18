Евакуйовані з Італії українці здали тест на коронавірус

За даними вітчизняного МВС, зараз за кордоном від Covid-19 лікуються шестеро українців. По двоє громадян України ушпиталені в Німеччині та Італії, і двоє перебувають під наглядом медиків у Молдові та Об'єднаних Арабських Еміратах