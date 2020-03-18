Вибухи в будинках, отруєний Сіверський Донець, найбільші міста Луганщини без води. Це можливі наслідки техногенної катастрофи, яка назріває поблизу лінії зіткнення. Усе через знеструмлення шахти "Золота". Чи можна запобігти лихові - дізнавався Руслан Смєщук.

Бетонні блоки, за ними пагорби, що прострілюються. Це прифронтова зона в районі селища Золотого. Тут розташована шахта "Золота". Про неї я вже розповідав, утім, ситуація тільки погіршується.

Роман Панчук, голова профспілки шахти "Золота" :

Наша шахта как барьер между оккупированной территорией, где шахты затоплены, и украинской. Наша шахта сейчас принимает воды с шахты "Родина" и "Голубовская" и шахты "Первомайская". Приход более 900 кубов в час. Затоплены у нас 2 горизонта, осталось два горизонта 685 и 600 метров.

З минулого тижня шахта майже відімкнута від енергопостачання. Зараз вона на межі затоплення, розповідають працівники.

Ігор Новосьолов, головний інженер шахти "Золота":

В течении смены энергия на подьем подается на полчаса. Этого достаточно, что бы смена по откачки воды опустилась а другая выехала. Больше другого вида работ мы выполнять не можем. Даже опустить ремонтное оборудование, задвижки - электродвигатель - этого мы не можем ничего сделать.

Усе через заборгованість держпідприємства "Первомайськвугілля" за електроенергію. По допомогу вони звернулися до всіх чиновників. Поки що марно.

Роман Панчук, голова профспілки шахти "Золота":

Я как председатель обратился к президенту, премьеру, и.о. министра с тем, чтобы нашу шахту начали финансировать из бюджета. Потому что никто, никакой инвестор сюда не придет. Шахта является барьером если шахта Золотая затапливается, через 2 месяца затапливается шахта "Карбомид" четерез 4 месяца шахта горская.

Якщо це станеться - наслідки будуть катастрофічними.

Віктор Видиш, голова профспілки шахти "Горська":

Начнет топить шахты, начнет выходить на поверхность газ, пойдут взрывы в домах, в подвалах и везде. Этого допустить невозможно. Рядом находится Северский Донец, если начнется затопление вода через грунт пойдет туда. А с него производится водонабор для таких крупных городов как Лисичанск, Рубежное.

Крім того, без роботи і грошей залишаться тисячі людей.

Тетяна Скориченко, жителька Золотого:

Мы живем на линии разграничения, нам и так достается. А тут такая ситуация: я жена шахтера, у меня 2 детей, и много таких людей. Шахта это единственное предприятие, на котором можно зарабатывать деньги, больше у нас других нет. Мы не хотим уезжать, и не хотим бросать родителей. Очень бы хотелось чтобы помогли с этой проблемой.

А це може соціально "підірвати" прифронтову зону. Тож шахтарі та місцеві жителі благають владу втрутитися й відновити нормальне енергопостачання шахти.