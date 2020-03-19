Эвакуация украинцев из Польши: список поездов [ Редактировать ]
Украинский посол в Польше Андрей Дещица заявил, что все украинцы, которые хотят покинуть Польшу и вернуться в страну, могут воспользоваться поездом. Об этом он сообщил в Facebook.
По словам дипломата, выезд украинцев состоится из Перемышля через Львов в Киев четырьмя поездами "Укрзализныци.
Однако гражданам Украины будет необходимо самостоятельно добраться до Перемышля. В то же время украинские консулы, почетные консулы в Польше, а также органы местной власти, по словам Дещицы, обещают помочь им добраться до Перемышля, или подскажут, как это сделать.
Спецпоезда "Укрзализныци" будут курсировать 20 марта по маршруту Перемышль-Львов-Киев.
Отправление - Прибытие
- 10:18 - 21:33
- 13:10 - 23:08 (Intercity)
- 15:45 - 23:53 (Intercity)
- 18:59 - 06:46 (прибытие 21 марта)
Дещица сообщил, что ориентировочная стоимость билета на поезд составляет 700 гривен за "второй класс" и 1000 гривен за "первый класс".
"Продажа билетов будет осуществляться на сайте booking.uz.gov.ua. Об открытии онлайн-продажи билетов сообщим дополнительно", - написал посол.
Также с польской стороной достигнута договоренность об организации 21 марта компанией SkyUpспециальных авиарейсов на коммерческой основе с аэропорта Варшавы в Борисполь. Стоимость авиабилета - примерно 160 долларов США.
Дипломат добавил, что если со стороны украинцев будет наблюдаться значительный интерес к таким перелетам, то спецрейсов из Варшавы в Киев будет организовано несколько.
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