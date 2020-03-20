На испанских Канарах застряли около 80 украинцев, они оказались в блокаде на курортном острове Тенерифы, Об этом сообщается в эфире одного из телеканалов.

На данный момент сообщение между островом и материковой Испанией прервано.

По словах туристов, украинское консульство вроде бы посоветовало им взять билеты на авиарейс "Мадрид-Киев" на воскресенье, но с острова их не выпускают, а авиаперевозчик отказывается вернуть деньги за авиабилеты.

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Среди последних предложений - чартер, стоимость билета на который составляет 400 евро. Консульство ситуацию пока не комментирует.

Ранее мы писали о том, что украинцы застряли в Египте. Египет закрывает авиасообщение: у украинцев есть 3 дня, чтобы вернуться домой.