На Канарах "застряли" украинские туристы [ Редактировать ]
На испанских Канарах застряли около 80 украинцев, они оказались в блокаде на курортном острове Тенерифы, Об этом сообщается в эфире одного из телеканалов.
На данный момент сообщение между островом и материковой Испанией прервано.
По словах туристов, украинское консульство вроде бы посоветовало им взять билеты на авиарейс "Мадрид-Киев" на воскресенье, но с острова их не выпускают, а авиаперевозчик отказывается вернуть деньги за авиабилеты.
Среди последних предложений - чартер, стоимость билета на который составляет 400 евро. Консульство ситуацию пока не комментирует.
Ранее мы писали о том, что украинцы застряли в Египте. Египет закрывает авиасообщение: у украинцев есть 3 дня, чтобы вернуться домой.
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