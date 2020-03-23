В воскресенье, 22 марта, в Украине и мире случилось много важных событий. Podrobnosti.ua постарались для вас и собрали подборку самых главных и интересных новостей за прошедшие сутки.

Украина

В каждой единице транспорта Киева будут дежурить по два полицейских.

Мужчину уличили в продаже несертифицированных тестов на коронавирус.

МОЗ попало в скандал из-за якобы "выздоровевших" украинцев от коронавируса.

В супермаркетах Киева выстроились огромные очереди.

Мир

Олимпийские игры-2020 могут перенести из-за коронавируса.

Ухань победил коронавирус Covid-19.

Иран отказался от помощи США в противодействии коронавирусу.

Экс-президент мадридского "Реала" умер от коронавируса.