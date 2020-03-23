Главные новости 22 марта: чем жил мир и Украина [ Редактировать ]
В воскресенье, 22 марта, в Украине и мире случилось много важных событий. Podrobnosti.ua постарались для вас и собрали подборку самых главных и интересных новостей за прошедшие сутки.
Украина
В каждой единице транспорта Киева будут дежурить по два полицейских.
Мужчину уличили в продаже несертифицированных тестов на коронавирус.
МОЗ попало в скандал из-за якобы "выздоровевших" украинцев от коронавируса.
В супермаркетах Киева выстроились огромные очереди.
Мир
Олимпийские игры-2020 могут перенести из-за коронавируса.
Ухань победил коронавирус Covid-19.
Иран отказался от помощи США в противодействии коронавирусу.
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