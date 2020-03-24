У Європарламенті зафіксували першу смерть від коронавірусу [ Редактировать ]
У Європарламенті повідомили про смерть працівника через коронавірус. Померлий працював підрядником у Генеральному директораті з питань інновацій. Напередодні ж про інфікування COVID-19 повідомив перший Євродепутат Адам Ярубас.
Його стан нетяжкий, він самоізолювався вдома під наглядом лікарів. Також стали відомі результати першого тестування Ангели Меркель. Вони негативні.
Канцлер Німеччини керуватиме країною дистанційно з двотижневої ізоляції. Вона пішла на карантин після відвідин лікаря. Бо, як з'ясувалося, медик підхопив недугу.
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