Померлий працював підрядником у Генеральному директораті з питань інновацій

У Європарламенті повідомили про смерть працівника через коронавірус. Померлий працював підрядником у Генеральному директораті з питань інновацій. Напередодні ж про інфікування COVID-19 повідомив перший Євродепутат Адам Ярубас.

Його стан нетяжкий, він самоізолювався вдома під наглядом лікарів. Також стали відомі результати першого тестування Ангели Меркель. Вони негативні.

Канцлер Німеччини керуватиме країною дистанційно з двотижневої ізоляції. Вона пішла на карантин після відвідин лікаря. Бо, як з'ясувалося, медик підхопив недугу.