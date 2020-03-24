Появление Андрея Павелко живьем в студии "Великого футбола", который вроде как ушел на карантин, было совершенно неожиданным.

То есть выход в эфир спецвыпуска воскресной передачи по идее должен был быть вызван какими-то чрезвычайными обстоятельствами. Подумалось даже о том, что глава футбольной ассоциации (УАФ) планирует публично заявить о своей отставке в связи с проведенными накануне обысками в его ведомстве. Но ничего подобного не произошло. Павелко предпочел словоблудничать о давно уже известных событиях в мире футбола, а также пропагандировать методы борьбы с пандемией.

При этом он стыдливо умолчал, а ведущий у него стыдливо не спросил, о нежданных гостях из Следственного управления финансовых расследований ГУ ГФС в г. Киеве, которые наведались без приглашения в связи с расследованием незаконного завладения руководством ФФУ/УАФ денежными средствами федерации на сумму более 80 млн. грн.

Хотя по логике вещей опытный журналист Александр Денисов не мог по своей инициативе не предложить Павелко прокомментировать эту резонансную тему, которую накануне уже препарировали ряд интернет изданий (podrobnosti.ua, zik.ua, newsone.ua, newsmir.info, sportarena.com, ukrainefootball.net, antikor.com.ua, glavpost.ua, football24.ua, ua.tribuna.com, sportanalytic.com).

А ведь был удобный повод у его собеседника традиционно назвать фейками нелицеприятную для главы ФФУ/УАФ информацию. Но он ее не опроверг.

"В частности, следствием было установлено, что на протяжении 2018-2019 гг. УАФ перечисляла средства, предназначавшиеся на развитие украинского футбола и организацию футбольных мероприятий, ряду подконтрольных себе ФЛП. Товары и услуги фактически закупались по завышенным ценам или вообще не поставлялись, что свидетельствует о фиктивности сделок. В свою очередь, фиктивные предприниматели за вознаграждение обналичивали полученные от УАФ средства и передавали недобросовестным руководителям УАФ.

В ходе обыска была выявлена и изъята финансовая документация УАФ, изучение которой позволит следствию прояснить обстоятельства совершения преступления и установить причастность к нему конкретных функционеров национальной футбольной ассоциации", - сообщил также 112.ua (21.03.20).

Сыграть в договорную молчанку с ведущим в студии лояльной по отношению к тебе телепрограммы - Павелко, конечно, мастак. А слезливо позаботится о здоровье населения, пребывающего в самоизоляции от коронавируса - тут его вообще хлебом не корми, дай только попиариться. Однако, суровая, повседневная реальность давно обнажила истинное лицо этого человека, требуя ответов на неудобные и принципиальные вопросы. Причем, требует не столько словесной мишуры и сотрясания воздуха, сколько вполне материализованной личной ответственности, предусмотренной действующим законодательством. В таком же контексте сформулировал свои вопросы и главред еженедельника "Футбол" Артем Франков.

"Итак, вы утверждаете, что "ФФУ Продакшн", дочерняя фирма ФФУ, построила все "свои" площадки? ОК, допустим. Подчеркиваю - допустим. Но:

1. Каким образом эта контора без денег, опыта соответствующих работ и строительной техники вообще выигрывала тендеры - в частности, на строительство 66 площадок только в Киеве?

Чудо господне?! Да вас бы всех на борьбу с коронавирусом...

2. Почему Минрегионбуд прописал в условиях тендеров как минимум один пункт (пресловутая кучерявость травы), отсекающий любые покрытия, кроме ФФУ Продакшн, а потом убрал этот пункт из документов и сделал вид, что так и было? Это не коррупция?!

3. Почему эти площадки стоят около полутора миллионов гривен, то есть очень и очень дорого?

Притом, что они не имеют искусственного освещения - а это во многом превращает проект в бессмыслицу...

4. Почему по программе строительства полей и площадок государство внезапно (ну как внезапно - Павелко во главе бюджетного комитета ВР) предусмотрело 100-процентную предоплату - уникальную и буквально вопиющую о коррупции вещь?

Зашевелились, кстати, только после перечисления известных сумм.

5. Почему врал Павелко, обещавший, что "Политан отечественного производства" будет лучше и дешевле Политана производства германского?

В итоге вышло, что у нас вдвое дороже, притом по-прежнему есть все основания подозревать, что это обыкновенная спекуляция "купил-завез-продал", а не местное производство (депутатам показали крутящиеся станки и ездящие ковры? И что с того - они специалисты в производстве?).

6. Сколько можно нагло врать, что ФФУ отвечает только за те площадки, которые строила "ФФУ Продакшн"?

Да без Павелко и его присных не было бы ни "типовых проектов", ни диких цен на все, ни государственной программы финансирования с четким намерением разворовать миллиарды казенных денег! Нормальные, да хотя бы приблизительно честные люди на месте этой камарильи просто взяли бы подаренные нам деньги УЕФА и на них возвели бы не "черный ящик" под Киевом, а те же самые площадки по всей стране - вовсе без привлечения госбюджета!!!" - резюмировал в своем Телеграм-канале А.Франков. (18.03.20).



Еще один авторитетный журналист Дмитрий Гордон на примере криминальной истории Павелко рассуждает о том, что инкубатор вируса коррупции под крышей ФФУ/УАФ представляет для общества и государства не меньшую опасность, чем нынешнее нашествие коронавируса. Из авторской публикации следуют очевидные выводы - только решительные, бескомпромиссные действия компетентных органов способны искоренить эту заразу. Только последовательная политика нулевой терпимости со стороны всех эшелонов власти сделает впредь невозможной аферу с выделением 1,25 млрд. грн. из центрального и местных бюджетов, которые ушли на реализацию национальной программы по строительству футбольных полей под эгидой ФФУ/УАФ в 2017-2018 годах.

Высоко оценивая гражданскую и патриотическую позицию Президента Владимира Зеленского в его попытках заполучить как можно больше зарубежной помощи для эффективного противодействия пандемии, Дмитрий Гордон, тем не менее, обращает внимание на то, что более миллиарда "футбольных" гривен могли быть вообще не потрачены и остаться на счетах госказначейства. Ведь для возведения площадок с искусственным покрытием вполне хватало материальной помощи, регулярно поступающей от ФИФА и УЕФА. Правда, лишь при условии, что за эти миллионы евро должны были реально строиться поля, а не фиктивно заказываться в офшорах тонны чая, кофе и морепродуктов, которых в результате так никто и не видел.

"Другими словами, можно было только на этом проекте сэкономить кучу денег для иных, более актуальных нужд. Например, на выбор приобрести те же аппараты искусственной вентиляции легких в количестве от 2 до 3 тысяч, в зависимости от марки и цены. Или же оптом закупить более 4 млн необходимых тестов. В конце концов, пополнить на 50 млн штук стратегические запасы медицинских масок, как оказалось, весьма востребованных. Все это и многое другое сегодня без проблем можно было бы приобрести…" - справедливо негодует автор публикации на Gordonua.com (21.03.20).

Анализ последних событий вокруг казнокрада Андрея Павелко дает основания предполагать, что действующая власть глубоко осознает актуальность наступательной борьбы одновременно на двух вирусо-фронтах. Важнейшей составляющей этой стратегии является успешная работа временной следственной комиссии Верховной Рады, которая совместно с правоохранительными органами акцентирована как раз на "санитарно-эпидемических" функциях по профилактике вируса коррупции под крышей Дома футбола.

Автор: Виктор Журавлев