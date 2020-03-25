Індекс Dow Jones на Нью-Йоркській фондовій біржі виріс на майже 11 з половиною відсотків. Це найвищий стрибок з 1933 року. Такий підйом обумовлений надіями, які ринок пов'язує з гігантським пакетом допомоги. Білий Дім пропонує влити в американську економіку майже 2 трильйони доларів.

Законопроект уже кілька днів обговорюють у Сенаті і ось нарешті демократи та республіканці дійшли згоди щодо його ухвалення. Як очікується, затвердити документ мають уже сьогодні. Окрім того, на фондовий ринок позитивно впливають добрі новини з Китаю. Зокрема, в КНР влада знімає карантин з частини провінції Хубей.