Білий Дім віллє в американську економіку 2 трильйони доларів [ Редактировать ]
Індекс Dow Jones на Нью-Йоркській фондовій біржі виріс на майже 11 з половиною відсотків. Це найвищий стрибок з 1933 року. Такий підйом обумовлений надіями, які ринок пов'язує з гігантським пакетом допомоги. Білий Дім пропонує влити в американську економіку майже 2 трильйони доларів.
Законопроект уже кілька днів обговорюють у Сенаті і ось нарешті демократи та республіканці дійшли згоди щодо його ухвалення. Як очікується, затвердити документ мають уже сьогодні. Окрім того, на фондовий ринок позитивно впливають добрі новини з Китаю. Зокрема, в КНР влада знімає карантин з частини провінції Хубей.
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