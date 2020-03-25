В Одессе мать вытолкнула из окна 5-го этажа дочь и прыгнула следом [ Редактировать ]
В среду, 25 марта, в Одессе на улице Ицхака Рабина женщина вместе с девочкой выпали из окна последнего этажа пятиэтажного дома. В полицию о случившемся заявил прохожий. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Одессы.
Мать с 7-летней дочерью оказались жительницами этого же дома.
Сейчас они обе госпитализированы с переломами, ушибами и другими телесными повреждениями.
"По словам девочки, мать вытолкнула ее из окна своей же квартиры, а потом и сама выпрыгнула следом. Опросить саму 49-летнюю одесситку пока невозможно, поскольку она находится в бессознательном состоянии", - говорится в сообщении.
По предварительной информации, женщина состоит на учете в психиатрической больнице.
Полицейские квалифицировали событие по ч.2 ст.15 и п.2 ч.2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины как покушение на убийство. Вменяемость женщины, а также причины и обстоятельства происшествия будут установлены в ходе следствия, которое сейчас продолжается.
Ранее сообщалось, что под Донецком женщина избила 3-летнюю дочь.
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