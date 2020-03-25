Невеличкий грип: президент Бразилії хоче скасувати коронавірусний карантин [ Редактировать ]
Скасувати карантин і в Бразилії закликав президент цієї країни. Жаїр Болсонару назвав коронавірус "невеликим грипом", розкритикував ЗМІ за поширення паніки і заявив, що регіональна влада повинна покінчити з концепцією "випаленої землі" - так керманич держави назвав запроваджені протиепідемічні заходи.
Мешканці обурені такими заявами і звинувачують владу в ігноруванні загрози. Нині в Бразилії понад дві тисячі інфікованих, 46 хворих померли. Карантин запровадила влада Ріо-де-Жанейро та провінції Сан-Паулу.
Жаїр Болсонару, президент Бразилії:
Потрібно захистити можливості родин заробляти на життя. Нам слід повернутися до нормального режиму. Влада окремих штатів і міст повинна скасувати - заборону на пересування, закриття підприємств і масову домашню ізоляцію. У моєму випадку, зважаючи на моє спортивне минуле, якщо я чимсь і заражався, то не надто цим переймався. Я відчував лише легкі симптоми застуди чи впливу погоди.
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