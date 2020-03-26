Главные новости 25 марта: чем жил мир и Украина [ Редактировать ]
Новости в мире/ Фото: Pixabay
В среду, 25 марта, в Украине и мире случилось много важных событий. Podrobnosti.ua постарались для вас и собрали подборку самых главных и интересных новостей за прошедшие сутки.
- В Китае от нового хантавируса умер первый человек
- В Киеве хотят ввести комендантский час
- В Запорожье вводят чрезвычайную ситуацию
- В Тернопольской области заблокировали населенные пункты
- В Украине объявили режим ЧС по всей стране
- Карантин продлили еще на 3 недели
- В Украине увеличат размер субсидий
- ВНО-2020: в МОН изменили сроки проведения тестирования
- Дело Гандзюк: суд продлил сроки следствия против Левина и Мангера
- В Украину завезут вторую партию тестов на коронавирус из Китая
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