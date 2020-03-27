В тернопольской инфекционной больнице родственникам отдали тело умершего от коронавируса без объяснений о правильном захоронении.

Об этом сообщает издание "Овид".

По их словам, дочь 68-летнего погибшего пенсионера Ольга Тутова с мужем приехала к моргу забрать тело отца, но пакет с трупом тащили по земле и не помогли положить в гроб.

"Нам выдали отца в черном пакете. Папа был тяжелый, поднять невозможно было самому. И вот это пакет просто тянулся по земле. Сам муж мой это делал руками и тянул. Пакет черный оборвался в руках. Это было что-то страшное. Никто не вышел даже в гроб поставить",- сообщила Тутова.

Фото: "Овід"

Работники больницы все-таки позже помогли с телом.

Отмечается, что похоронить мужчину никто из односельчан не помог. Могилу пришлось копать зятю, мэру Монастырска и его заместителю.

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