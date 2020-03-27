Британці оплесками привітали усіх лікарів королівства [ Редактировать ]
Британці привітали гучними аплодисментами медиків, які борються з пандемією коронавірусу. Емоційний флешмоб влаштували одночасно в усіх куточках країни.
О восьмій вечора мешканці вийшли на балкони - плескали в долоні, тарабанили каструлями та махали сусідам. У цей час архітектурні пам'ятки Лондона підсвітили блакитним світлом та емблемою Національної служби здоров'я.
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