Британці привітали гучними аплодисментами медиків, які борються з пандемією коронавірусу. Емоційний флешмоб влаштували одночасно в усіх куточках країни.

О восьмій вечора мешканці вийшли на балкони - плескали в долоні, тарабанили каструлями та махали сусідам. У цей час архітектурні пам'ятки Лондона підсвітили блакитним світлом та емблемою Національної служби здоров'я.