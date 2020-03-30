Белла Хадид снялась в сексуальном купальнике [ Редактировать ]
Супермодель Белла Хадид показала новый "жаркий" снимок. Соответствующие фото появились на ее странице в Instsgrsm.
В кадре звезда позировала лежа в одном купальнике бежевого цвета.
"Счастлива получить немного витамина Д", - подписала фото модель.
Поклонники, как всегда, восхищаются снимком Бэллы и пишут комплименты под постом.
Раньше сообщалось о том, что Слава Каминская встала на голову в купальнике и удивила фанатов. А также Слава из "НеАнгелов" показала нового возлюбленного. Добавим, что 50-летняя Дженнифер Энистон удивила поклонников архивными фото, а Анфиса Чехова взбудоражила пользователей сети фигурой в купальнике.
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