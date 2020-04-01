Ученые назвали импотенцию предвестником смерти [ Редактировать ]
У мужчин, страдающих от эректильной дисфункции, повышен риск ранней смерти. К таким выводам пришли ученые Лёвенского католического университета в Бельгии. Результаты их исследования опубликованы в журнале Journal of the Endocrine Society.
В своем исследовании ученые пытались выяснить связь между мужским старением, уровнем тестостерона в крови и причинами ранней смерти среди сильной половины человечества.
В 2003-2005 годах было проанализировано здоровье 1913 мужчин в возрасте 40-79 лет по всей Европе. В анкете они должны были ответить на вопросы о состоянии своего сексуального здоровья, а медики замерили уровень их половых гормонов. Также учитывались также факторы, как курение и хронические заболевание.
Выяснилось, что спустя 12 лет после начала исследования скончались 25% испытуемых. При этом у мужчин с нормальным уровнем тестостерона, но которые имели проблемы с эрекцией, смертность была на 51% выше, чем у тех, кто не имел проблем с потенцией.
Самые высокие показатели смертности наблюдались у мужчин с эректильной дисфункцией, слабой утренней эрекцией и низким либидо. Они умирали в 1,8 раз чаще.
Ученые сделали вывод, что слабая потенция, эректильная дисфункция, и низкое либидо из-за низкого тестостерона являются ранним признаком развития сердечно-сосудистых заболеваний, и, соответственно, смерти.
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