У мужчин, страдающих от эректильной дисфункции, повышен риск ранней смерти. К таким выводам пришли ученые Лёвенского католического университета в Бельгии. Результаты их исследования опубликованы в журнале Journal of the Endocrine Society.

В своем исследовании ученые пытались выяснить связь между мужским старением, уровнем тестостерона в крови и причинами ранней смерти среди сильной половины человечества.

В 2003-2005 годах было проанализировано здоровье 1913 мужчин в возрасте 40-79 лет по всей Европе. В анкете они должны были ответить на вопросы о состоянии своего сексуального здоровья, а медики замерили уровень их половых гормонов. Также учитывались также факторы, как курение и хронические заболевание.

Выяснилось, что спустя 12 лет после начала исследования скончались 25% испытуемых. При этом у мужчин с нормальным уровнем тестостерона, но которые имели проблемы с эрекцией, смертность была на 51% выше, чем у тех, кто не имел проблем с потенцией.

Самые высокие показатели смертности наблюдались у мужчин с эректильной дисфункцией, слабой утренней эрекцией и низким либидо. Они умирали в 1,8 раз чаще.

Ученые сделали вывод, что слабая потенция, эректильная дисфункция, и низкое либидо из-за низкого тестостерона являются ранним признаком развития сердечно-сосудистых заболеваний, и, соответственно, смерти.