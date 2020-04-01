На Закарпатті викрили банду, одним із ватажків якої був депутат Свалявської районної ради.

Зловмисники створювали різноманітні конфліктні ситуації, за "вирішення" яких вимагали гроші. У разі відмови потерпілим доводилося сплачувати "данину".

Правоохоронцям вдалося задокументувати, як вимагали 24 тисячі доларів. До того ж, під час обшуків у злочинців вилучили наркотики, гроші та різну зброю. Загалом, підозру мають оголосити 8 учасникам банди.