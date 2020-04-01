Депутат Свалявської районної ради очолював бандитське угруповання [ Редактировать ]
На Закарпатті викрили банду, одним із ватажків якої був депутат Свалявської районної ради.
Зловмисники створювали різноманітні конфліктні ситуації, за "вирішення" яких вимагали гроші. У разі відмови потерпілим доводилося сплачувати "данину".
Правоохоронцям вдалося задокументувати, як вимагали 24 тисячі доларів. До того ж, під час обшуків у злочинців вилучили наркотики, гроші та різну зброю. Загалом, підозру мають оголосити 8 учасникам банди.
по теме
Пограбування на мільйон: на Закарпатті озброєні бандити напали на "валютчика"
Невідомі в масках обстріляли машину жителя села Яноші, його поранили і викрали валюту
В Кіровоградській області чоловік виготовляв у гаражі вибухівку
Затримали чоловіка на вулиці одразу після продажу 13 пристроїв
У Вашингтоні запровадили "драконівські" штрафи за порушення карантину
Вулиці, які і без того були напівпорожніми, тепер просто безлюдні - перший день, ніхто не знає, чого чекати і на скільки серйозно поліція контролюватиме виконання наказу
Гривня зміцнилася на міжбанківському валютному ринку
В національному банку України чекають на ухвалення закону про неповернення колишнім власникам вцілому. Про це офіційно заявлено представником офісу голови правління державного фінрегулятора
На Закарпатье из-за сжигания сухостоя сгорел жилой дом
Люди при пожаре не пострадали