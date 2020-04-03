Світлові проекції у горах: в Альпах оригінально закликали лишатись вдома [ Редактировать ]
Світлові проекції з'явилися на альпійській вершині Маттерхорн. Ввечері на схилах можна побачити написи "надія", "любов" і заклики залишатися вдома англійською та німецькою мовами. Ідея належить швейцарському митцю Джеррі Хофстеттеру, задум підтримала місцева влада. У такий спосіб хочуть підтримати людей у часи епідемії. Довкола гори є кілька камер, тож милуватися нею можна в онлайн-режимі, не виходячи з дому.
Даніель Люгген, директор туристичного бюро селища Церматт:
Маттерхорн - один із символів Швейцарії, це місце важливе для кожного громадянина. Ми хочемо дати людям надію, продемонструвати солідарність. Нам пощастило, що живемо у такій мальовничій місцині. Та прагнемо, аби весь світ побачив цю красу.
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На альпійській вершині Маттерхорн з'явилися світлові проекції
Ідея належить швейцарському митцю Джеррі Гофстеттеру, задум підтримала місцева влада. У такий спосіб хочуть підтримати людей у часи епідемії
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