Світлові проекції з'явилися на альпійській вершині Маттерхорн. Ввечері на схилах можна побачити написи "надія", "любов" і заклики залишатися вдома англійською та німецькою мовами. Ідея належить швейцарському митцю Джеррі Хофстеттеру, задум підтримала місцева влада. У такий спосіб хочуть підтримати людей у часи епідемії. Довкола гори є кілька камер, тож милуватися нею можна в онлайн-режимі, не виходячи з дому.

Даніель Люгген, директор туристичного бюро селища Церматт: