Строго запрещено: куда нельзя ходить в Киеве (список) [ Редактировать ]
Киевские власти опубликовали список мест, в которых нельзя находиться во время карантина. Это объекты, которые отнесены к общественным местам и где запрещено находиться без защитной маски, сообщает пресс-служба Киевской горгосадминистрации.
Так, в столице под термином "общественное место" понимаются:
- территории общего пользования (улицы, площади, бульвары, проспекты, переулки, проезды, пешеходные и велосипедные дорожки, скверы и площадки, подземные переходы, парки, рекреационные зоны, сады, пляжи, кладбища, другие территории общего пользования);
- помещения органов государственной власти и органов местного самоуправления, других государственных учреждений, предприятий, учреждений и организаций (в частности, учреждения торговли, предоставления услуг и т.п.) всех форм собственности, гостиниц и аналогичных средств размещения граждан, общежитий, вокзалов и аэропортов;
- транспорт (в том числе работающий в режиме регулярных специальных перевозок), остановки общественного транспорта;
- придомовые территории;
- территории зданий и сооружений инженерной защиты территорий;
- территории предприятий, учреждений, организаций и закрепленные за ними территории на условиях договора.
Запрещено:
- находиться на улицах без документов, удостоверяющих личность, подтверждающих гражданство или его специальный статус;
- самовольно покидать места обсервации (изоляции) нарушать условия самоизоляции (самоизоляции, кроме больных и лиц, контактировавших с ними, подлежат люди старше 60 лет);
- находиться в общественных местах без одетых средств индивидуальной защиты (респиратора или защитной маски, в том числе изготовленной самостоятельно);
- перемещаться группой более 2-х человек (кроме случаев служебной необходимости и сопровождения лиц, не достигших 14 лет);
- находиться в общественных местах лицам, не достигшим 14 лет, без сопровождения родителей, усыновителей, опекунов, попечителей, приемных родителей, родителей-воспитателей, других лиц в соответствии с законом или совершеннолетних родственников ребенка;
- проводить все массовые мероприятия (культурные, развлекательные, спортивные, социальные, религиозные, рекламные и другие).
В Киеве запрещено посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон, кроме выгула домашних животных одним лицом и в случае служебной необходимости.
"Также напоминаем, что запрещено пользование детскими и спортивными площадками в парках, скверах и на придомовых территориях, а также пользования мусоропроводами в жилых домах", - подчеркнули в КГГА.
В МОЗ сообщили, кто будет делать тест на коронавирус и в каких случаях могут сделать анализ. А Денис Шмыгаль заявил о том, что в Украине уменьшилось число заболевших коронавирусом.
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