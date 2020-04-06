Киевские власти опубликовали список мест, в которых нельзя находиться во время карантина. Это объекты, которые отнесены к общественным местам и где запрещено находиться без защитной маски, сообщает пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

Так, в столице под термином "общественное место" понимаются:

территории общего пользования (улицы, площади, бульвары, проспекты, переулки, проезды, пешеходные и велосипедные дорожки, скверы и площадки, подземные переходы, парки, рекреационные зоны, сады, пляжи, кладбища, другие территории общего пользования);

помещения органов государственной власти и органов местного самоуправления, других государственных учреждений, предприятий, учреждений и организаций (в частности, учреждения торговли, предоставления услуг и т.п.) всех форм собственности, гостиниц и аналогичных средств размещения граждан, общежитий, вокзалов и аэропортов;

транспорт (в том числе работающий в режиме регулярных специальных перевозок), остановки общественного транспорта;

придомовые территории;

территории зданий и сооружений инженерной защиты территорий;

территории предприятий, учреждений, организаций и закрепленные за ними территории на условиях договора.

Запрещено:

находиться на улицах без документов, удостоверяющих личность, подтверждающих гражданство или его специальный статус;

самовольно покидать места обсервации (изоляции) нарушать условия самоизоляции (самоизоляции, кроме больных и лиц, контактировавших с ними, подлежат люди старше 60 лет);

находиться в общественных местах без одетых средств индивидуальной защиты (респиратора или защитной маски, в том числе изготовленной самостоятельно);

перемещаться группой более 2-х человек (кроме случаев служебной необходимости и сопровождения лиц, не достигших 14 лет);

находиться в общественных местах лицам, не достигшим 14 лет, без сопровождения родителей, усыновителей, опекунов, попечителей, приемных родителей, родителей-воспитателей, других лиц в соответствии с законом или совершеннолетних родственников ребенка;

проводить все массовые мероприятия (культурные, развлекательные, спортивные, социальные, религиозные, рекламные и другие).

В Киеве запрещено посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон, кроме выгула домашних животных одним лицом и в случае служебной необходимости.

"Также напоминаем, что запрещено пользование детскими и спортивными площадками в парках, скверах и на придомовых территориях, а также пользования мусоропроводами в жилых домах", - подчеркнули в КГГА.

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