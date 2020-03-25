Стало известно, что на 94 году ушла из жизни актриса Инна Макарова. Смерть звезды советского кино подтвердила ее дочь Наталья Бондарчук.

Известно, что последние три недели артистка находилась в московской больнице в крайне тяжелом состоянии, но причина ее смерти не уточняется.

Инна Макарова начала актерскую карьеру в 1945 году.

Среди самых известных ее ролей - Любовь Шевцова в фильме "Молодая гвардия", Надя в комедии "Девчата", Варвара Степанова в мелодраме "Дорогой мой человек", Анфиса в комедии "Женитьба Бальзаминова", Анна Васильцова в спортивной драме "Новенькая". Всего ее карьера насчитывает более 50 картин.

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