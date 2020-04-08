Чи є черги на КПП та як на обмеження реагують водії?

Від сьогодні і до завершення карантину у Дніпрі посилили контроль на КПП. В'їжджати у місто дозволено лише тим, хто працює, навчається, веде бізнес чи лікуються у місті. Чи є черги на КПП та як на обмеження реагують водії? Про це далі.

На в'їздах у Дніпро від сьогодні посилене патрулювання. На пункті пропуску з Донецького напрямку чергують Нацгвардія, рятувальники та патрульна поліція. Усі служби перевели на посилений режим роботи. Водіям пояснюють, у місті запровадили жорсткий контроль на в'їзд.

Патрульні перевіряють документи, з'ясовують мету поїздки, вимірюють температуру водія та пасажирів. Безперешкодно пропускають лише тих, хто має місцеву прописку, перевозить продовольчі товари чи проходить лікування в медзакладах Дніпра.

"Я ж вообще не против. Сейчас я еду в четвертую больницу, где у меня жена лежит после трансплантации костного мозга".

А це вже контрольний пункт на Запорізькому напрямку. Тут теж чергують патрульні. Кажуть, обмеження діють уже кілька годин. Перевірили сотні автівок. Усі на руках мають відповідні документи. На самопочуття не скаржаться.

За інструкцією, якщо в людини виявлять підвищення температури, відразу мають викликати швидку. А далі медики визначатимуть - ушпиталювати пацієнта чи відправляти на обсервацію. Запровадити в місті посилений контроль на пунктах пропуску вирішила спеціальна комісія з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. Кажуть, це ще один спосіб запобігти поширенню коронавірусу.

Михайло Лисенко, голова спецкомісії з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій природного характеру місцевого рівня:

Мы бы попросили всех жителей близ лежащих регионов, которые не находятся на территории города Днепр и которые не находятся в пригороде воздержатся от поездок в город Днепр.

У Дніпрі обмеження діятимуть до завершення загальнодержавного карантину.