У країні давно діє комендантська година

В Ізраїлі вірян, що вийшли святкувати Песах розігнали з водометів. На аматорському відео видно, як правоохоронці використали спецзасіб проти купки ортодоксальних юдеїв.

Напередодні влада країни максимально посилила комендантську годину на свята. У вечір, коли родини традиційно збираються на велику трапезу заборонили узагалі виходити з дому. Аж до 6 ранку четверга.

Заборонені і міжміські поїздки з 7 до 10 квітня. Загалом у країні давно діє комендантська година - ввечері з дому зась.