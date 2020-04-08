Поліція Ізраїлю розігнала ортодоксальних юдеїв із водометів [ Редактировать ]
В Ізраїлі вірян, що вийшли святкувати Песах розігнали з водометів. На аматорському відео видно, як правоохоронці використали спецзасіб проти купки ортодоксальних юдеїв.
Напередодні влада країни максимально посилила комендантську годину на свята. У вечір, коли родини традиційно збираються на велику трапезу заборонили узагалі виходити з дому. Аж до 6 ранку четверга.
Заборонені і міжміські поїздки з 7 до 10 квітня. Загалом у країні давно діє комендантська година - ввечері з дому зась.
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