В Полтавской области человек впервые выздоровел от коронавируса [ Редактировать ]
В Полтавской области 28-летняя девушка выздоровела от коронавируса. Об этом сообщил глава Полтавской ОГА Олег Синегубов в своем Telegram-канале.
Так, повторное ПЦР-тестирование подтвердило, что у нее нет вируса, уже сегодня она сможет вернуться домой.
"Добрая весть пришла из Горишних Плавней. Там от коронавируса выздоровела 28-летняя девушка. Диагноз ей поставили 27 марта, заболевание протекало в легкой форме", - написал он.
Напомним, по состоянию на утро 9 апреля в Украине зафиксировано 1892 случая коронавирусной болезни COVID-19. Также мы писали о том, что в офисе президента обсуждают вопрос введения чрезвычайного положения в Украине из-за коронавируса.
Президент Украины Владимир Зеленский прошел тест на коронавирус.
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