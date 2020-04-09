В Полтавской области 28-летняя девушка выздоровела от коронавируса. Об этом сообщил глава Полтавской ОГА Олег Синегубов в своем Telegram-канале.

Так, повторное ПЦР-тестирование подтвердило, что у нее нет вируса, уже сегодня она сможет вернуться домой.

"Добрая весть пришла из Горишних Плавней. Там от коронавируса выздоровела 28-летняя девушка. Диагноз ей поставили 27 марта, заболевание протекало в легкой форме", - написал он.

Напомним, по состоянию на утро 9 апреля в Украине зафиксировано 1892 случая коронавирусной болезни COVID-19. Также мы писали о том, что в офисе президента обсуждают вопрос введения чрезвычайного положения в Украине из-за коронавируса.

Президент Украины Владимир Зеленский прошел тест на коронавирус.