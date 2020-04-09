Зомби-апокалипсис: найдены вирусы, превращающие в ходячих мертвецов [ Редактировать ]
Исследователи Политехнического университета штата Вирджиния смогли обнаружить новые гены в группах гигантских вирусов, которые могут изменять градацию клеток хозяина, которая может быть подобной к зомби.
Об этом сообщает Science Alert.
По их словам, при заражении организма вирус может перестроить физиологические клетки живого организма.
Известно, что гены могли быть приобретены миллиарды лет назад.
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