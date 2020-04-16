В четверг, 16 апреля, стало известно, что правительство Великобритании должно продлить карантин в стране еще на три недели в связи с ростом количества летальных случаев от коронавируса. Об этом сообщает Independent.

Ожидается, что официально о решении продлить карантин будет сообщено после заседания комитета по чрезвычайным ситуациям британского правительства.

Отметим, по состоянию на 16 апреля в Великобритании коронавирусом заболели 99 516 человек, из них 12 894 умерли.

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